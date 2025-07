La Stampa - Juventus, proposto l'ex Barcellona Semedo: il profilo

Getty Images

. Questo l'ultimo nome accostato allaper la fascia destra, quale possibile sostituto di Timothy Weah che sembra destinato al Marsiglia, per quanto un'offerta ufficiale non si sia ancora vista alla Continassa. Portoghese di origini capoverdiane classe 1993, già nel giro della sua Nazionale con cui ha vinto la UEFA Nations League nel 2018-2019 e nel 2024-2025, può essere un'occasione low cost: dal 1° luglio scorso è infatti svincolato, dopo un'esperienza di cinque anni aldove era approdato nel 2020 dalper 32 milioni di euro(che a sua volta lo aveva prelevato nel 2017 dal Benfica).

Semedo-Juventus, il profilo

Le caratteristiche tecniche

A parlare di lui è l'edizione odierna de La Stampa, secondo cui a offrirlo ai bianconeri è stato direttamente il suo procuratore, con cui nel tempo sono stati completati diversi affari (l'ultimo in ordine di tempo l'acquisto di Francisco Conceicao dal Porto). Si tratta, come accennato, di un giocatore di grande esperienza, forte di 165 presenze in Premier League (con un goal e nove assist) e 82 in Liga (con due reti e sette passaggi decisivi), che in carriera si è messo in mostra soprattutto per la sua velocità sulla fascia e una notevole abilità nel dribbling.Molto pericoloso in fase offensiva, anche grazie alla sua capacità di crossare e creare occasioni per i compagni, Semedo è meno portato per quella difensiva, ma compensa con una buona precisione nei passaggi: una dote, questa, che a volte ha spinto i suoi allenatori a schierarlo anche come destro di centrocampo, per quanto la sua posizione naturale sia sempre quella del terzino. Da capire se il suo nome potrà diventare davvero una pista concreta per la Juventus. Che intanto per quel ruolo sta sondando anche altri profili, da Nahuel Molina dell'Atletico Madrid all'ex Real Madrid Lucas Vazquez, altro svincolato, passando per Jonathan Clauss del Nizza. A breve uno di questi potrebbe prendere quota.





