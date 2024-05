è in scadenza nel 2025 e non sembra totalmente intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus. Vecchia Signora che al momento inizia a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere. In cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, come riporta oggi La Stampa ci sarebbe l'estremo difensore del Monza Michele. I contatti sarebbero già iniziati da qualche settimana e ci saranno evoluzioni nelle prossime settimane certamente. L'obiettivo per la porta bianconera del futuro però sembra essere l'estremo difensore classe 1997.