Juventus, Allegri e il lavoro dello psicologo per cambiare la squadra

E' questa la ricetta di Max Allegri, tra novità e scelte per cambiare un momento difficile. Il tecnico nell'allenamento aperto davanti a circa 500 tifosi ha proposto una partitella a tutto campo mettendo in mostra due versioni della formazione bianconera, entrambe schierate con quel 4-3-3 che sembra sempre più la mossa necessaria per reagire al momento negativo. Anche se a completare l’attacco potenzialmente titolare con il tridente, formato da Dusan Vlahovic centravanti e Federico Chiesa a sinistra, non è stato Kenan Yildiz ma Andrea Cambiaso. Prove generali per varare questa Juve tutta nuova, che però non finisce al campo, anzi.Ecco, infatti, che in questo contesto può acquisire un valore aggiunto la presenza a bordo campo per tutto l’allenamento del professor Giuseppe Vercelli, responsabile dell'area psicologica della Juve. Come sottolinea La Stampa,Nella giornata di ieri non è passata inosservata una prolungata chiacchierata con Allegri nelle battute iniziali dell’allenamento, perché prima di tutto deve cambiare la testa di questa squadra, ora affaticata.