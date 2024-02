Juventus, il mercato e i tre colpi esperti: ecco chi sono

. Il nuovo corso è diverso dal recente passato, combina sostenibilità economica e risultati sportivi con efficacia, come sta succedendo quest'anno. L'annata della ripartenza, con il ritorno in Champions vicino, ma ancora da conquistare, e un progetto che seguirà questi dettami anche in futuro. Ma pur confermando le stesse linee guida, servirà anche qualcosa in più in termini di esperienza: proprio questo deficit è uno dei fattori decisivi secondo l’analisi bianconera nel confronto con l’Inter e con le altre grandi della serie A, un gap che a livello di leadership va compensato in estate dopo i tentativi di gennaio. E così la coppia Giuntoli-Manna è tornata a guardare con attenzione al mercato dei parametri zero, con diversi nomi che potrebbero fare al caso del progetto bianconero.Dopo le mosse per Felipe Anderson, in uscita dalla Lazio, ecco il capitolo difesa, dove non è mai passato di moda il profilo di Mario('95), tra i principali candidati a prendere il posto di Alex Sandro già la scorsa estate nel caso in cui il brasiliano avesse lasciato la Continassa con un anno d'anticipo. Centrale spagnolo di piede sinistro, a sua volta al centro di una trattativa per il rinnovo con l'Atletico Madrid che stenta a decollare, porterebbe esperienza e affidabilità in un reparto che ha già accolto Tiago Djaló e che non perde di vista un altro parametro zero come l’inglese Lloyd Kelly ('98) del Bournemouth, sottolinea La Stampa. Ma è a centrocampo che la Juve è alla ricerca di almeno un colpo d'esperienza che possa fare da chioccia ai tanti giovani già presenti in rosa: così si continua a monitorare con estrema attenzione la situazione di Toni, classe 1990, campione di tutto con Bayern Monaco, Germania e Real Madrid, oltre a, una pazza idea qualora l'Arsenal non esercitasse l'opzione per il prolungamento di contratto del playmaker della Nazionale. Riflessioni in corso.