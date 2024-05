Juventus-Napoli, idea scambio Chiesa-Di Lorenzo



Scambio Chiesa-DI Lorenzo, le cifre

Thiago Motta ed Antonio Conte saranno salvo clamorosi colpi di scena i due nuovi allenatori rispettivamente di, entrambi sono già al lavoro per formare una squadra competitiva verso la nuova stagione. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa infatti si starebbe pensando ad uno scambio importante sul mercato.Federicoha un contratto fino al 2025 con la Vecchia Signora, sta diventando un rebus da risolvere il suo rinnovo, tuttavia piace tantissimo ad Antonio Conte.invece sembra essere un separato in casa per il Napoli viste le recenti dichiarazioni dell'agente. L'ipotesi di uno scambio tra i due non è impossibile, si dovrebbero però inserire soldi vista la differenza di valore tra i due.Il Napoli valuta Di Lorenzo 20 milioni, la Juventus valuta Chiesa più del doppio (oltre 40). In corso ci sono alcune valutazioni, ma l'ipotesi di uno scambio, secondo il noto quotidiano non sarebbe da escludere.