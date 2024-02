"Più giocatori offensivi, più giocatori di qualità e meglio è. Poi però c'è l'equilibrio di squadra, il calcio non è un'equazione. Altrimenti sarebbe tutto facile", così Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa all'eventualità di vedere insieme Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Da quanto riferisce la Stampa, il tecnico della Juventus ha sperimentato in allenamento il tridente offensivo, anche se per il momento prende tempo. Un'idea quindi che però non si concretizzerà quest'oggi a Verona, dove Allegri se la vorrà giocare così.