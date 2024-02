Juventus, Barcellona e Bayern Monaco spingono per Adrien Rabiot. C’è anche l’Inter

. Questo non è solo un cliché, ma la naturale conseguenza dell'accordo annuale raggiunto alla fine della scorsa stagione: un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti, consentendo alladi trattenere il suo miglior giocatore e adi mantenere aperte tutte le opzioni per il futuro. E ora ci troviamo di nuovo qui. Il centrocampista francese rimane un punto fermo nella squadra diGli ultimi passi falsi della squadra, a parte la partita contro l'Inter, sono arrivati proprio quando Rabiot era assente, dimostrando la sua importanza. Rabiot ha la rara capacità di concentrarsi solo sul presente, senza farsi condizionare dal futuro.Nel frattempo,, una figura influente nel mondo del calcio. La sua benedizione è stata decisiva per il prolungamento del contratto con la Juventus un anno fa, con un sostanzioso aumento dell'ingaggio e un ruolo di leadership all'interno della squadra. Anche sequesto potrebbe non essere sufficiente per anticipare la decisione finale, che verrà presa solo alla fine della stagione.Come riporta La Stampa: “per rinforzare il centrocampo ed è pronto ad accontentare tutte le richieste non solo economiche di mamma Veronique. Difficile trovare d’altronde sull’intero panorama internazionale un parametro zero di questo spessore. Tanto da essere ancora oggi il vero obiettivo numero uno del mercato della Juve”.