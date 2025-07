La Stampa - La Juventus riprende i contatti per Leoni: bianconeri a colloquio con gli agenti

La Juventus vuole continuare a puntare sui giovani per dare sempre più continuità e ampio respiro al proprio progetto. E come tradizione insegna, i bianconeri hanno da sempre un occhio di riguardo per i giovanissimi talenti nostrani quelli che, sulla carta, avrebbero tutti i requisiti per formare quell'ossatura a tinte tricolori che ha sempre contraddistinto le grandi Juventus vincenti.L'arrivo di Damien Comolli in qualità di direttore generale e di Francois Modesto che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico non ha infatti cambiato tale linea progettuale: la Juventus vuole continuare a puntare, con forza e convinzione, su calciatori di talento e di prospettiva. Profili dai margini ancora inesplorati e che potrebbero garantire a Madama la possibilità di costruire una squadra vincente e solida nel corso del tempo.

Nuovi contatti per Leoni

Piace anche Palestra dell'Atalanta

Secondo quanto riferito da La Stampa, la Juventus ha avviato i contatti con l'entourage di, difensore del Parma di 18 anni protagonista di una grande annata con i ducali. Nonostante la giovanissima età, il classe 2006 ha già mostrato qualità indiscutibili e di fatto tutte le big del campionato si sono sintonizzate sulle sue frequenze.Il Parma, proprio per questo, non sembra intenzionato a fare sconti: la richiesta è di 40 milioni di euro. A prenderne nota, oltre alla Juve ci sono anche Milan e Inter, con i nerazzurri che sarebbero pronti ad abbassare l'esborso economico mettendo sul piatto il cartellino di Sebastiano Esposito. E la Juve? Al momento offerte ufficiali non ne sono arrivate, ma i colloqui con l'agente del centrale difensivo sono ripresi con una certa intensità. La Juve è ora alle prese con un domino legato alle cessioni che, di conseguenza, potrebbe andare a sbloccare spazio e risorse per nuovi innesti. Su questa lista c'è, appunto, anche Leoni e Madama si sente in piena corsa.E giusto per rimanere legati al tema giovani, la Juventus ha messo nel mirino anchedell'Atalanta, esterno destro classe 2005 che dopo essersi messo in mostra con l'Under 23 nerazzurra ha esordito in prima squadra con Gian Piero Gasperini nella scorsa stagione. La Dea, nella passata stagione, ha rifiutato una proposta da 15 milioni da parte del Rennes, per questo motivo è ipotizzabile che per convincere l'Atalanta possano servirne almeno 5-10 in più. Molto dipenderà, anche in questo caso, da cosa riuscirà a fare la Juventus in uscita e quanto spazio verrà liberato per schiudere le porte a nuovi colpi.