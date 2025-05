La Stampa - Juventus, le ultime su Tonali

un' ora fa



Come riferito questa mattina da La Stampa, la Juventus guarda con attenzione ai possibili rinforzi, e uno dei nomi in cima alla lista per potenziare il centrocampo è Sandro Tonali. Il classe 2000 ex Milan rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera per l’estate, in un’ottica di rafforzamento del reparto con giocatori di qualità e già pronti per il contesto della Serie A. Tonali, reduce dalla prima stagione all’estero, potrebbe trovare a Torino l’ambiente giusto per rilanciarsi e tornare protagonista.



La Juventus segue da vicino la situazione, valutando i margini per portarlo a casa e riportarlo nel campionato italiano con un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico.