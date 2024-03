Juventus mai così giovane

Allegri 'tradito'

Un po' per necessità e un po' perché ormai da tempo laprosegue una chiara linea societaria che punta sui giovani ma la squadra che ha mandato in campo Massimiliano Allegri contro il Napoli era la più giovane del campionato (26 anni, 14 giorni). Era dal 1997 che la Juventus non proponeva una formazione così giovane contro il Napoli."Vediamo anche il lato positivo, ha giocato la Juventus più giovane forse della storia, la società sta lavorando bene e l'importante è raggiungere l'obiettivo per partire con giocatori che hanno già fatto esperienza in campionato" ha detto nel post partitaEcco, il lato positivo, ma che risultati ha portato? La linea verde ha funzionato fino ad un certo punto, scrive la Stampa.L'età media si è abbassata ancora di più nel finale, quando sono entrati in campo Kenan Yildiz e Nonge ( QUI LE PAROLE DELL'AGENTE SU QUANTO E' SUCCESSO) Ma sul più bello, si legge, Allegri è stato tradito proprio dai suoi "baby". "Normale che manchi esperienza ma c'erano tanti giovani, con dei classe 2005 e vuol dire la Juve sta lavorando bene", ha aggiunto l'allenatore livornese.