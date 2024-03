Tra i giocatori rimasti alla Continassa c'è Moise Kean, non convocato da Luciano Spalletti. L'infortunio e la lunga assenza dai campi impedisce all'attaccante di essere in nazionale ma proverà a riconquistarla in questo finale di stagione. Già a partire dalla prossima partita contro la Lazio, visto che con la squalifica di Vlahovic e l'infortunio di Milik, Kean ha grandi chance di giocare da titolare. A Roma avrà a disposizione più tempo rispetto all'ultima partita con il Genoa, partendo titolare dopo oltre quattro mesi: l’ultima volta l’11 novembre all’Allianz Stadium con Cagliari, poi solo spiccioli, la lunga assenza, i nuovi ritagli al rientro, riferisce la Stampa.