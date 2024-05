Adesso che la Juventus ha vinto la Coppa Italia e raggiunto la qualificazione in Champions League, si può programmare il futuro in maniera concreta. In più, come riferisce La Stampa, l’esonero di Allegri, poi, accelera i ragionamenti del direttore sportivo: il primo nodo da sciogliere per Cristiano Giuntoli sarà quello relativo a Rabiot, il cui contratto scade a fine giugno, mentre a seguire ci sono Chiesa, Szczesny, Danilo, McKennie, Kean e Iling-Junior che hanno tutti un accordo fino al 2025. Le grandi manovre adesso possono iniziare. . Le trattative per i rinnovi sono in corso e finora Giuntoli aveva atteso la conquista della qualificazione Champions prima di affrontarle.