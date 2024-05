Mancano sette giorni esatti alla finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma e dove la Juventus potrebbe accaparrarsi contro l'Atalanta l'unico trofeo stagionale, obiettivo chiaro della squadra di Massimiliano. Chi è in dubbio però è il capitano bianconero. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa lo staff medico ed il calciatore faranno di tutto, ma la presenza del capitano dei bianconeri è a rischio. Alex Sandro, Rugani e Djalo si scaldano per la possibilità di giocarsi una maglia da titolari nella gara più importante della stagione.