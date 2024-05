Spiegare i motivi dell’esonero di Allegri, ma anche complimentarsi per gli obiettivi raggiunti con la conquista della qualificazione Champions e della Coppa Italia. La visita della dirigenza bianconera alla squadra, ieri mattina prima dell’allenamento alla Continassa, è servita per mettere un punto fermo dopo giorni convulsi e così voltare pagina. Adesso c'è un terzo posto da difendere. Giocare e chiudere “da Juve”, dunque, diventa più di un obbligo morale. I dirigenti hanno chiesto ai giocatori di restare concentrati, dando tutto l’aiuto possibile ad un allenatore che avrà una sola seduta per preparare la partita contro Thiago Motta. Lo riporta La Stampa.