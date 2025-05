Getty Images

La Stampa - Juventus, Hancko torna di moda: cosa filtra

3 ore fa



La Juventus sta cercando ancora dei rinforzi per quanto riguarda il reparto difensivo nel corso del mercato estivo. Stando a quanto riferisce questa mattina La Stampa il preferito per rinforzare il reparto arretrato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli risponderebbe al nome di Hancko del Feyenoord che era gia stato accostato in passato alla Vecchia Signora ma si è sempre concluso con un nulla di fatto. Attenzione però che ora potrebbe tornare ad essere un nome di attualità dalle parti della Continassa.