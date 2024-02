Samardzic alla Juve, la situazione

Quanto costa Samardzic?

La stagione di Samardzic

21 partita

3 gol

2 assist

1 presenza con la Serbia

Grande attesa in casa Juventus per osservare da vicinoavversario all'Allianz Stadium questa sera. Il centrocampista serbo, il "bianconero" lo indossa già anche se vorrebbe cambiare il prima possibile quello dell'Udinese con quella della Juve. Un desiderio preso in seria considerazione dal club torinese, visto quanto piace il giocatore. Una serie di sondaggi, Cristiano Giuntoli l'ha già fatti nei mesi scorsi e a gennaio, come già raccontato, aveva provato davvero ad ingaggiarlo In tribuna per assistere aci sarà il padre, che è anche agente di Lazar. Vedrà anche la dirigenza juventina. Gli affari sono affari e la famiglia Samardzic non passa inosservata, visto anche quanto successo in estate con il trasferimento saltato all'Inter e poi quello al Napoli, operazione deragliata anche per i segnali che arrivavano da Torino. Giuntoli, scrive La Stampa, conosce bene il dossier e vanta una specie di prelazione, considerando gli ottimi rapporti con il suo procuratore, oltre a quelli tra i club coinvolti.Il prezzo di Samardzic oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro ma la Juve, si legge, può inserire giovani di talento per accontentare l'Udinese e abbassare la cifra totale. Molto in questo senso dipenderà dal tesoretto a disposizione e dalla lista della spesa, dove tra gli obiettivi spiccaell'Atalanta. Intanto, a dimostrazione della grande stima di Giuntoli per Samardzic, l'ex dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha raccontato un retroscena sulla scorsa estate, qui le sue parole.