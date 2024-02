Lo striscione “”, appeso dai condomini all’ingresso della casa di Posilippo nei giorni dello scudetto, è stato rimosso da tempo, eppure un senso di gratitudine nei confronti di Giuntoli si respira ancora a Napoli. Apre così La Stampa, che spiega come la situazione attuale dei campioni d’Italia certifichi ancor di più la bontà del lavoro svolto dal direttore sportivo, architetto di quel trionfo insieme al tecnico Spalletti. Tante e forti saranno sicuramente le emozioni che vivrà nel suo ritorno allo stadio Maradona, lasciato lo scorso 4 giugno da separato in casa per il divorzio da De Laurentiis e prossimo alla JuventusDomenica sera proverà il brivido della prima volta da ex, un ex che la rivincita se l’è già presa e ora ritroverà tanti calciatori che ha scoperto e lanciato, in un Napoli che oggi sta provando a risollevarsi, come dimostra il 6-1 contro il Sassuolo.Qualcuno - si legge - di questi potrebbe aver prenotato in gran segreto un posto alla Terrazza Calabritto o da Coco Loco, i suoi ristoranti preferiti, ma Giuntoli non vuole distrarsi in questa sfida del cuore che per lui e per i bianconeri vale tantissimo. Non c’è solo il 2° posto da blindare, ma anche una qualificazione Champions da conquistare il prima possibile per accelerare i ragionamenti sul futuro.