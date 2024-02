Massimilianoha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025. La posizione del tecnico toscano però alla guida della Vecchia Signora al momento non è così salda. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa, nel corso del mese di marzo è in programma un incontro tra la dirigenza dellaed il tecnico Massimiliano Allegri. Riunione in cui verrà presa la decisione sul futuro di Max. Nel frattempo la dirigenza bianconera si guarda attorno alla ricerca di un sostituto qualora con Allegri si prendessero strade diverse. Piacciono Antonio Conte, Zinedine Zidane e Thiago Motta. Il tecnico del Bologna però è corteggiato anche dal Milan.