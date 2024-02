Non sarà sfida scudetto trache si troveranno contro domenica sera allo Stadio Maradona. I bianconeri, dopo aver lottato fino a fine gennaio con l'Inter, hanno "mollato", allontanandosi dalla vetta di nove punti. Il Napoli invece, da Campione d'Italia, è sempre stato lontano dal sogno di ripetere la vittoria dello scorso anno e si trova incredibilmente a -29 punti dai nerazzurri, lontanissimo quindi anche dalla Juventus. Nonostante questo però, la sfida di domenica resta importante, per più motivi.Massimilianoscrive La Stampa, chiede alla squadra una reazione dopo il black-out che ha spezzato i sogni - la vittoria affannata sul Frosinone ha restituito la vittoria, non le certezze. Francesco Calzona, allenatore del Napoli, invece, aspetta risposte da un gruppo che dà segni di risveglio ma resta bloccato sul piano psicologico: poteva aiutare il successo a Cagliari, sfumato però all’ultimo respiro. Napoli dovrà dimostrare che per la Juve peggio è passato, che sono tornate solidità e brillantezza, anche perché il calendario è durissimo e replicare le ultime prestazioni potrebbe costare carissimo. Senza dimenticare la voglia di rivincita dopo il 5-1 dell’anno scorso, ferita aperta benché sia tutt’altro Napoli.C'è poi un altro tema - tutt'altro secondario - che vede Juve e Napoli sfidarsi. Quello relativo alche si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. C'è solo un posto e i bianconeri al momento sono avanti di cinque punti ( QUI i dettagli). Il destino però rimane nelle mani del Napoli, che superando il Barcellona negli ottavi di Champions, avrebbe concrete chance di sorpassare la Juventus nel ranking e accedere alla competizione che porterà oltre al fascino, un grande ritorno economico. Napoli-Juve, si avvicina la doppia sfida.