Juventus, contatti per Thiago Motta

Ladeve decidere quale strada intraprendere nella prossima stagione: continuare con Massimilianooppure ripartire da un nuovo tecnico? Il nome che si fa sempre più strada è quello diL'attuale allenatore delproprio nella serata di ieri era nel capoluogo piemontese per affrontare i granata e chissà se avrà pensato che quella città potrebbe diventare per lui casa l'anno prossimo.Come riferisce l'edizione odierna de La Stampa ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il tecnico del Bologna. Thiago Motta avrebbe mostrato apertura ad un suo passaggio alla Vecchia Signora in estate. Allettato anche dai giovani allenatori che partiti dalla Juventus hanno fatto la storia: si pensi a Giovannio a Antonio. La Juventus però non ha ancora stabilito l'esonero di Allegri, Max che ha attraversato molte tempeste con la Juventus ma alla Continassa la sensazione è che qualcosa si sia rotto e la separazione sembra quasi inevitabile. In quel momento farebbe all in su Thiago Motta. Attenzione però al Milan che potrebbe voler superare la concorrenza bianconera che al momento resta in vantaggio.