Lasembra abbia preso una decisione riguardo il futuro di Charly, il centrocampista arrivato in prestito nel mercato di gennaio dal. Diritto di riscatto, fissato a 49,5 milioni di euro, che la Juventus stando a quanto scrive oggi La Stampa avrebbe deciso di non esercitare per il classe 2002. Questo però non implica che faccia ritorno al club di origine ma la Vecchia Signora potrebbe optare per la richiesta di un nuovo prestito del centrocampista. Tutto da valutare, i club si incontreranno prossimamente.