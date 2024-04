Laha preso una decisione: non riscatterà Charlyal termine della stagione attuale. Il motivo? Il diritto di riscatto fissato a poco meno di 50 milioni sarebbe una cifra troppo elevata per la dirigenza bianconera. Questo però non significa che l'idea sia quella di privarsi del centrocampista spagnolo classe 2002. Anzi, come riferisce l'edizione odierna de La Stampa il piano di Cristiano Giuntoli e più in generale della dirigenza bianconera sarebbe quello di chiedere al Southampton un altro prestito per la prossima stagione e fissare un riscatto a cifre inferiori che possa essere alla portata delle casse bianconere.