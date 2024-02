Si avvicina Verona-Juventus, in programma domani alle 18. Un match molto delicato per i bianconeri visto che devono tornare alla vittoria dopo tre partite senza successi. Massimiliano Allegri ha qualche dubbio, soprattutto in attacco, dove dovrà sciogliere il ballottaggio tra Kenan Yildiz e Federico Chiesa, con uno dei due al momento favorito per giocare dall'inizio. Qualche novità però è attesa anche a centrocampo, dove Carlos Alcaraz scalpita per debuttare da titolare, scrive La Stampa. Per il centrocampista argentino sarebbe la seconda presenza con la maglia della Juventus dopo l'ingresso a San Siro con l'Inter e i 90 minuti in panchina invece con l'Udinese, che hanno fatto tanto discutere anche nell'ambiente. In difesa invece si rivedrà Danilo dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il match contro l'Udinese.