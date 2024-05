Il primo acquisto della Juventus sarà Riccardo Calafiori, questo quanto riferisce La Stampa. Il difensore del Bologna è da mesi la priorità del club bianconero che lo ha individuato come il profilo perfetto per rinforzare la difesa del futuro. La doppietta di ieri conferma solo la sua crescita continua.L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro, con il 40% incassato dal Bologna che dovrebbe andare al Basilea, ex squadra di Calafiori che ha strappato la percentuale sulla futura rivendita, si legge sul quotidiano.