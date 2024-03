Juve-Atalanta: tocca a Milik

Salvo sorprese, che al momento sembrano improbabili essendo Moise Kean appena rientrato dall'infortunio, domenica sarà Areka guidare l'attacco dellanel match contro l'. Un compito non semplicissimo, considerando che di recente i bianconeri sono sempre rimasti aggrappati a Dusanche, da solo, ha già segnato quanto tutti gli altri compagni di reparto messi insieme e che però sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna per via della squalifica rimediata a Napoli.Il polacco non si è ancora sbloccato nel 2024. Ma avrà una grande occasione per farlo domenica all'Allianz Stadium, quando con tutta probabilità sarà affiancato da Federicoche, a sua volta, dovrà garantire un po' di continuità dopo il gol segnato allo stadio Maradona. Milik da parte sua - assicura La Stampa - vuole anche farsi perdonare per quelcontro l'Empoli che, di fatto, ha dato il via alla crisi Juve. Meglio sfruttare subito la chance, prima che rientri il numero 9.