Lascenderà in campo domani alle ore 18 contro la Salernitana all'Allianz Stadium di Torino. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa in vista della finale di Coppa Italia in cui sarà assente per squalifica Manuel Locatelli, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri starebbe pensando a delle soluzioni. Una di queste potrebbe essere l'impiego da primo minuto di HansIl centrocampista però in questa stagione ha trovato poco spazio e per questo il tecnico vorrebbe provarlo prima di schierarlo in una gara come quella dello stadio Olimpico. Per questo potrebbe essere impiegato già nella gara di domani contro la Salernitana.