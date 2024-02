Juventus, Alcaraz sarà riscattato? Da cosa può dipendere

domani contro il Frosinone può esordire dal primo minuto ma la Juve pensa già a come trattenerlo anche in futuro. Il prezzo del riscatto è molto alto e impone delle riflessioni accurate. Il ds Cristiano Giuntoli lo segue da tempo e lo voleva già al Napoli, ma adesso sta cercando anche la soluzione per trattenerlo grazie agli ottimi rapporti con i dirigenti del Southampton, scrive la Stampa.Molto dipenderà dal destino del club inglese, in lotta per salire in Premier League. Una mancata promozione può agevolare la Juventus a tenersi ancora Alcaraz, magari rinnovando il prestito e inserendo un diritto obbligatorio di riscatto ad una cifra più bassa rispetto a quella attuale di 49,5 milioni di euro.