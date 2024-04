Come racconta La Stampa, Dusansi sente sempre più leader dello spogliatoio della come ha dimostrato con i fatti e le parole - ed è pronto a rimanere ancora a lungo. Del resto è arrivato a Torino nel 2021 per vincere qualche trofeo, cosa che non gli succede dai tempi delle giovanili della Fiorentina. Il numero nove ha questo obiettivo in bianconero e non lascerà prima di averlo centrato. Su di lui nei giorni scorsi si sono riaccese le voci di mercato a seguito dell'indiscrezione di un nuovo interessamento da parte dell', club che potrebbe avere la forza economica di presentare un'offerta irrinunciabile.