Il prossimo allenatore della Juventus sarà Massimiliano Allegri? O sarà Thiago Motta? Max ha ancora un anno di contratto, ma il club sembra orientato a voler voltare pagina e potrebbe non basterà centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions e nemmeno la vittoria della Coppa Italia, da giocarsi settimana prossima. Le trattative con Thiago Motta, infatti, sono già avviate. E' quanto racconta La Stampa, che titola: "Vertice Thiago". E spiega come i bianconeri proveranno a chiudere l'accordo con il mister del Bologna, che piace anche al Milan, non appena arriverà la certezza sul percorso europeo. Cristiano Giuntoli da tempo è in pole position e la prossima settimana sarà decisiva per chiudere il discorso.