Nel post partita di Juventus-Atalanta, Massimiliano Allegri ha fatto i conti in classifica in ottica Champions League. Parole che hanno fatto discutere molto e di questo parla La Stampa: "Fa effetto sentire pronunciare una tabella per difendere il vantaggio sul 5° posto da parte di un allenatore capace di vincere sei scudetti in carriera, competendo sempre ai massimi livelli. Evidentemente il tilt mentale dei bianconeri è così profondo da doversi guardare le spalle, mentre la difesa continua ad imbarcare gol dopo essere stata una delle più solide d’Europa".