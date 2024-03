Di Gregorio, le parole sul futuro



, su cui ci sono gli occhi delle big, compresa la Juventus, ha parlato alla Stampa: "Mi piace pensare all’oggi senza guardare troppo in là perché altrimenti si fanno male le cose quotidiane."" Voglio concentrami su questi due mesi col Monza. Poi, dopo l’ultima giornata di campionato, vedremo cosa ci sarà di concreto. Sto benissimo a Monza. Non ho bisogno di scappare. Se verrà qualcosa per fare uno step, lo valuteremo. Non avrei mai pensato di arrivare così in alto quando mi chiamò l’Inter da bambino". Sugli idoli da bambino, Di Gregorio ha risposto così: "Julio Cesar e Handanovic. Allo sloveno cercavo di rubare ogni dettaglio in allenamento alla Pinetina. Lo seguivo con ammirazione a distanza. Qualche volta mi paragonano a Peruzzi. Forse per il fisico".