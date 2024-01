Juve, è fatta per Adzic, i dettagli dell'operazione e le cifre

Adzic subito in prima squadra? Il piano della Juve tra Next Gen e l'esempio di Yildiz

Juve, c'è già il prossimo obiettivo per il futuro: ecco chi è

Alla Continassa si stanno convincendo tutti che Kenanabbia davvero qualcosa di speciale. E' il suo momento ma la Juve non vuole fermarsi, anzi; è già alla ricerca del "nuovo" Yildiz. La speranza è che sia già stato trovato, ovvero , centrocampista classe 2006 del Buducnost Podgorica, eletto miglior giocatore dello scorso campionato, vinto in patria.Su di lui non aveva messo gli occhi solo la Juve. Lo voleva illo aveva studiato il Barcellona e lo stava per ingaggiare il Bologna, che anche negli ultimi giorni ha tentato un controsorpasso sulla Juve. Niente da fare però, entro metà mese, il talento montenegrino sarà a Torino per le visite mediche. Il trasferimento avverrà poi al termine della stagione, dopo che Adzic compirà 18 anni. Al Buducnost andranno oltre 3 milioni di euro più una ricca percentuale sulla futura rivendita.Un acquisto importante per un ragazzo che ancora ha solo 17 anni ma la Juve ha insegnato ormai che investimenti di questo tipo non sono un problema ma anzi, il modus operandi che sempre di più seguirà il club bianconero. Un altro giovane da far crescere, senza la fretta di vederlo da subito in prima squadra ma con un preciso piano in mente. L'idea infatti è di aggregare Adzic in estate all'inizio con la, con la flessibilità però di portarlo in prima squadra se società e staff lo considereranno pronto. Yildiz lo dimostra, per un giovane di grande talento, c'è spazio in questa Juve.A proposito di giovani, un altro talento di prospettiva su cui la Juve si sta muovendo è Winsley Boteli, centravanti svizzero , anche lui classe 2006. Boteli gioca attualmente nell'under 19 del Borussia Monchegladbach, dove sta segnando a raffica. Yildiz è la nuova certezza, Adzic il colpo già fatto per il futuro, Boteli il prossimo obiettivo.