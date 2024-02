Si chiamano "fedelissimi" ed ogni allenatore ha il suo. Quello di Massimiliano Allegri è. Oltre alle parole, sempre di elogio nei confronti del brasiliano, ci sono i fatti e le scelte del tecnico della Juventus. Dopo aver raggiunto il secondo posto come giocatore straniero con più presenze con i bianconeri, Alex Sandro ora è vicinissimo ad un altro record.Alla prossima presenza in campo infatti, Alex Sandro sarà il giocatore che Allegri ha schierato più volte nella sua carriera, agganciando Leonardo Bonucci, fermo a 247. L'ex difensore della Juve in realtà, ha avuto un rapporto anche complicato con l'allenatore, restando però per molti anni un punto fermo della squadra.