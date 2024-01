Juve, il miglior Danilo di sempre

Indossa la maglia bianconera e pure la fascia da capitano. Sì, è proprio, almeno stando all'analisi realizzata dal sito Whoscored sulla base di oltre 200 statistiche grezze aggiornate ogni 30 secondi in tutte le partite disputate. 7.09 la valutazione del giocatore della, altissima per un difensore: nessuno, in sostanza, ha avuto un rendimento migliore del brasiliano, che si è lasciato alle spalle anche Federico Dimarco (7.04), Francesco Acerbi (7.02) e Alessandro Buongiorno (6.99), come racconta La Stampa.

E non è di sicuro un caso, perché in questi giorni il capitano della Vecchia Signora è comparso anche nella Top 11 di tutti e cinque i migliori campionati europei elaborata da Sofascore, al centro della difesa della squadra dell'anno al fianco di Virgil Van Dijk del Liverpool. Nulla che non ci si potesse aspettare, in realtà, perché era già stato il campo a dire che quello ammirato nel 2023 è il miglior Danilo di sempre, capace di far emergere la sua leadership anche nello spogliatoio soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e di convincere il club a blindarlo: per iniziare fino al 30 giugno 2025, ma sostanzialmente a vita. Il miglior difensore sulla piazza, del resto, non può che essere alla Juve.