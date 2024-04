Tutto nel giro di poche ore. In giornata sembrava quasi fatta per il passaggio di Felipe Anderson alla Juventus a parametro zero. Poi in serata, prima la comunicazione del giocatore che ha annunciato di lasciare la Lazio, poi l'annuncio del Palmeiras che accoglie l'esterno offensivo. Questo ciò che riferisce La Stampa: "Sembrava tutto fatto con la sorella agente, ma alla fine ha prevalso la voglia di tornare in Brasile. La Juventus ha provato ad ingolosirlo con una proposta triennale sui 3 milioni di euro circa, ma alla fine il giocatore ha scelto il Palmeiras che lo accoglierà come un divo."