Juve, le scelte di Allegri per la Coppa Italia

Inizia questa sera la Coppa Italia della, che, tornerà a giocare tre partite in una settimana come aveva sempre fatto negli ultimi anni e come invece è stata "costretta" a non fare in questa stagione per le vicissitudini che tutti conoscono. Anche per questo forse, l'arrivo della Coppa Italia è vissuto con un'attesa diversa dagli altri anni. La dimostrazione arriva anche dal botteghino, visto che è atteso un'Allianz Stadium sold out per il match contro la Salernitana (in programma alle 21). L'ottavo "tutto esaurito" su 10 gare stagionali.La voglia di fare bene e non sbagliare, come hanno fatto ad esempio Inter e Napoli nel primo turno della competizione, si comprende anche nelle parole di Massimilianoin conferenza stampa: "Ci teniamo, all'inizio la Coppa Italia sembra non interessare a nessuno ma alla fine è sempre un trofeo". E poi, il tecnico, ha ricordato come alla Juve, un pareggio viene visto come una "catastrofe". Figuriamoci un'eliminazione agli ottavi con la Salernitana, non avendo neanche le coppe europee.Non a caso, Allegri cambierà si qualcosa ma non metterà "dentro" tutti i giovani come fosse un'amichevole estiva. Nonge, ad esempio, avrà probabilmente spazio ma solo a partita in corso., la difesa sarà, anche per mancanza di alternative, quella di sempre con la presenza di Rugani (al posto di Bremer). In campo anche altri due titolari, Cambiaso e Locatelli. Insomma, questa sera si fa sul serio all'Allianz Stadium. Allegri non vuole passi falsi, la Coppa Italia è un obiettivo.