Mauro Icardi potrebbe essere l’ago della bilancia in un gioco di equilibri che coinvolge ben tre società: Inter, Napoli e Juventus. Come riporta La Stampa, a meno di una settimana dall’inizio della Serie A la squadra di Maurizio Sarri parte ancora in vantaggio per la conquista del titolo di Campione d’Italia. I bianconeri sono seguiti da Inter e Napoli. Le due società hanno ridotto il gap con i torinesi e le ultime due settimane di calciomercato potrebbero portare ad ulteriori stravolgimenti. Come detto in apertura, il nome che potrebbe aumentare o diminuire la forbice fra le diverse contendenti è proprio quello di Mauro Icardi.