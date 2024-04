Come riflette La Stampa, le parole di Massimilianoe capitan Danilo post- a cui si sono poi aggiunte quelle sui social di Dusan Vlahovic - hanno permesso di riconoscere responsabilità e garantire la ricerca immediata di soluzioni a una crisi che sembra proprio non finire. Secondo il quotidiano, però, preoccupa ancora "l'arrendevolezza quasi vacanziera", che insieme alla teoria di partite inguardabili non aiuta ad avere fiducia. La speranza, ora, è che si possa assistere a un cambio di rotta nel match di martedì contro la Lazio, per conquistare la finale di Coppa Italia.