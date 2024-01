La Juve non ha mollato l'affare Samardzic, con cui ha già un accordo con il padre-agente, che aveva fatto saltare la trattativa con l'Inter in estate. Il club bianconero però sta ancora cercando di convincere l'Udinese che non fa sconti. L'ipotesi, riferisce la Stampa, è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno per un totale da 23-25 milioni di euro. Samardzic ieri ha giocato contro la Fiorentina e il ds, Balzaretti ha detto che non ci saranno "regali" per il giocatore. Insomma, si tratta, ma la Juve c'è, tempo e pazienza.