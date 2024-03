Juventus, la scelta di Allegri su Nonge

I tifosi, da parte loro, sembrano non avere dubbi: l'errore è stato innanzitutto di Massimiliano, che prima si è assunto il rischio di mandarlo in campo in una fase tanto delicata del match e poi lo ha "stroncato" sostituendolo dopo appena tredici minuti. Josephè passato per il colpevole di turno, nella sconfitta dellacontro il, per quella che in fondo è stata "solo" un'ingenuità dovuta ai suoi 18 anni - saranno 19 a maggio - per cui peraltro si è già scusato con squadra e tifosi "Ho commesso un errore mi assumo tutta la responsabilità, chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi", le sue parole ( QUI IL MESSAGGIO INTEGRALE ). "Grazie per il vostro supporto, tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione".La Stampa, comunque, precisa che dietro alla scelta del tecnico livornese non c'era un'intenzione punitiva, bensì il (forse velleitario) tentativo di raddrizzare la partita sfruttando le torri - Arek Milik e, appunto - nell'assalto finale. Certo, rimane il rammarico per la gestione di un giovanissimo, che non si sa come potrà reagire a una simile bocciatura. Fondamentale, come del resto per molti altri ragazzi, sarà quindi l'aspetto psicologico.