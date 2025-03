La Stampa - Iuliano: 'Tudor vuole dominare, è il migliore che la Juventus potesse prendere'

Getty Images

Iuliano su Tudor: le parole

"Un ragazzo eccezionale, intelligente,capace", inizia così Mark Iuliano a parlare di Igor Tudor, suo ex compagno alla Juventus ma anche amico. Iuliano lo conosce molto bene anche come allenatore visto che è stato il suo vice all'Udinese e non ha dubbi che il club bianconero ha fatto la scelta giusta, anzi, la "migliore". Le sue dichiarazioni nell'intervista alla Stampa."Che allenatore è? Uno bravissimo. Ho avuto modo di scoprirlo in questa veste all'Udinese, sapevo già fosse un grande uomo, ho capito che era già anche un grande uomo di campo. È un allenatore preparatissimo e innovativo, lavorare insieme a lui è stata una bellissima esperienza. Sono felice che stia riuscendo a costruirsi una grande carriera, la chiamata della Juve per lui è la realizzazione di un sogno".

"VUOLE DOMINARE" - "Ha sempre avuto in testa l’idea di voler dominare gioco e avversari, senza speculare. Vuole imporre la propria filosofia, senza un sistema o un modulo che diventi una gabbia per i giocatori, partendo da un pressing asfissiante che lo porta ad avere un’attenzione scrupolosa di ogni dettaglio della preparazione atletica. I suoi sono allenamenti di grande intensità, per tutti forse è così, ma la sua ricerca della qualità nell’intensità e nelle zone di campo giuste lo rende speciale.Poi sa ascoltare e capire"."Di sicuro non permetterà alla Juve di arrendersi. Nell’ultimo periodo la squadra è sembrata un pugile alle corde che prendeva botte senza uscire dall’angolo, lo abbiamo visto tutti. Se Igor è stato scelto è perché la società gli abbia già riconosciuto le capacità di risollevare psicologicamente e fisicamente tutti i giocatoriper farli tornare a esprimere al meglio"."Mi aspetto che possa riportare tutti nel proprio ruolo naturale, rilanciando anche chi ha giocato meno,chiarendo molti aspetti su cui forse si era creata troppa confusione. Lui riuscirà a spiegare cosa vuol dire giocare nella Juve, rispettare la maglia bianconera e la sua storia. E che in campo scenderà solo chi dimostrerà di averlo capito"."IL MIGLIORE CHE C'ERA" - "Non solo è giusto, meglio di lui semplicemente non c’era nessuno in circolazione. Era un top player da calciatore, senza tutti quegli infortuni avrebbe avuto una carriera ancora più importante. Ed è già un top come allenatore, in una grande squadra come la Juve lo dimostrerà".