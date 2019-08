L'Inter vuole Paulo Dybala. L'affare che impone lo scambio con Mauro Icardi non è ancora decollato, anche per mancata volontà della Juventus e di Fabio Paratici di cedere la Joya all'Inter, ma l'avvicinarsi del prossimo 2 settembre e la necessità di concludere alcune importanti cessioni per sistemare il bilancio con ghiotte plusvalenze, impone una riflessione anche in casa bianconera. Secondo quanto riportato da La Stampa, la volontà dei nerazzurri è chiara, dopo che Edin Dzeko ha rinnovato con la Roma. La Juventus, però, aspetterà prima di parlare di Dybala con l'Inter.