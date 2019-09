Mauro Icardi è uscito allo scoperto. Fare causa all'Inter è stata la mossa di queste ultime ore da parte dell'attaccante argentino, che ha voluto provare a dare una svolta al proprio futuro a qualche ora dal termine del mercato, fissato per domani alle ore 22. Secondo quanto riportato da La Stampa, Icardi lo ha fatto per raggiungere la Juventus, ma i bianconeri al momento stanno pensando ad altro e, soprattutto, non hanno più intenzione di cedere Paulo Dybala. Senza i soldi della Joya, dunque, non ci sono margini per convincere i nerazzurri per avere Icardi.