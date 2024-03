Juve, allo Stadium torna Gasperini

Da cuore bianconero a pericolo pubblico numero uno. Per Gian Piero, cresciuto a pane efino a diventare un totem delle giovanili, quella di domenica sarà una sfida davvero speciale. Anche perché il tecnico dell', a caccia di punti per provare a riaprire i giochi europei, non perde dal marzo 2018 all'Allianz Stadium, dopo aver collezionato sconfitte su sconfitte quando tornava "a casa" negli anni precedenti. Nelle ultime otto partite di Serie A i bianconeri hanno battuto i nerazzurri di Bergamo una sola volta, lo scorso 7 maggio con i gol di Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic.Gasperini, come scrive La Stampa, sembra dunque essere un vero e proprio tabù per la Juve, che non lo ha mai preso in considerazione per la panchina puntando piuttosto su Maurizio Sarri e Andrea Pirlo prima del ritorno di Massimiliano. Un rammarico per lui, che ha fatto volare l'Atalanta ben oltre le vette auspicate e che tuttora coltiva sogni di un certo peso per il futuro prossimo. Per l'immediato, però, l'obiettivo che frulla nella sua testa è solo uno: provare a uscire ancora una volta dalla casa della Juve con la palma del vincitore.