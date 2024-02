Il futuro in bianconero di Federicoè al momento in bilico. La scelta che sarà da prendere nei prossimi mesi è tra rinnovo e addio, complice il contratto in scadenza nel 2025. Le pretendenti per Chiesa però non mancano ed a scriverlo è l'edizione odierna de La Stampa. Secondo il noto quotidiano torinese infatti qualora la scelta ricadesse sulla separazione a fine stagione tra la Vecchia Signora e l'ex esterno della Fiorentina in Inghilterra le estimatrici per Chiesa non mancano: Liverpool e Newcastle su tutte, ma attenzione dalla Germania al Bayern Monaco.