Federico Chiesa, la crisi e il rinnovo in bilico



Le mani sul volto, seduto in panchina: è questa l'immagine chiave della partita contro il Frosinone di Federico. Lo sguardo spento, quasi, il volto scuro, il capo chino. Idello Stadium al momento della sua sostituzione sono stati certamente inattesi, da lui ma anche da chi osservava la gara da casa. Nonostante fosse l'ennesima prestazione opaca, i supporter hanno sempre sostenuto l'ex Fiorentina. I fischi però amplifica questo momento che sembra interminabile e composto da infortuni muscolari, prestazioni opache e dubbi sul futuro: una combo letale come analizza oggi La Stampa.

Per Chiesa questo sarebbe dovuto essere l'anno zero. Da simbolo però sta diventando un rebus. Non solo in campo dove ormai non è più un titolare fisso ma anche in ufficio dove la trattativa per il rinnovo sembra sempre più complessa. Allegri ad inizio stagione lo aveva benedetto: "Farà 14-16 gol". Credendo molto in lui lo aveva schierato come seconda punta accanto a Dusan Vlahovic nel 3-5-2. Tuttavia Federico non è mai riuscito ad imporsi, al punto che è tornato a fare l'ala. In questo 2024 ha giocato sei partite su dieci, appena tre da titolare. Un totale di 295 minuti sui 900 a disposizione tra campionato e coppa Italia. Non segna dalla gara contro il Sassuolo dove ha chiuso le pratiche segnando il gol del definitivo 3-0. Chiesa si trova davanti ad un bivio, complice la scadenza nel 2025: rinnovare o salutare. La Juventus non può permettersi di perderlo a zero. C'è molta distanza tra le parti, non solo per il rendimento fisico ma anche a livello economico. Dopo due anni dall'infortunio al ginocchio Chiesa ancora non convince. In Inghilterra le estimatrici per Chiesa non mancano: Liverpool e Newcastle, ma attenzione dalla Germania al Bayern Monaco.

