Prima un tap-in sotto porta, poi un'incornata precisa e potente. Due gol da attaccante vero ieri sera per Alvaro Morata, che con la sua doppietta ha mandato ko la Dinamo Kiev e la Juventus è partita subito con il piede giusto al debutto in Champions. Il giorno dopo lo spagnolo si è preso tutte le copertine, e La Gazzetta dello Sport titola: "Chi ha bisogno di CR7 con un Morata così?". Il portoghese può fare la quarantena in serenità dopo essere risultato positivo al Covid, con un Morata così l'attacco della Juve è al sicuro.