La Stampa - Del Piero allenatore: ecco come l'ex Juventus interpreta il ruolo

“Uno per tutti (tutti per uno)”. Si intitola così, come vi abbiamo già raccontato, la tesi con cui di recente Alessandro Del Piero si è diplomato a Coverciano ottenendo la licenza Uefa Pro, il massimo grado per poter diventare allenatore (un ruolo che, chissà, magari l'ex . Si intitola così, come vi abbiamo già raccontato, la tesi con cui di recentesi è diplomato a Coverciano ottenendo la licenza Uefa Pro, il massimo grado per poter diventare allenatore (un ruolo che, chissà, magari l'ex Juventus non ricoprirà nemmeno nel corso della sua carriera).

Del Piero allenatore: le idee

L'edizione odierna de La Stampa approfondisce il lavoro dell'ex capitano bianconero provando a "scavare" nel suo elaborato finale per comprenderne meglio le idee. Innanzitutto, secondo Del Piero, oggi il ruolo dell’allenatore non si limita più alla semplice guida tattica: chi siede in panchina deve saper instaurare. Solo così è possibile creare un ambiente in cui ogni elemento del gruppo si senta valorizzato e messo nelle condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale.

. L’allenatore deve essere in grado di percepire i bisogni, le sensibilità e le ambizioni di ciascun atleta. È da questo dialogo continuo che nasce la vera sintonia, quella che permette di costruire un’identità di squadra solida, nella quale il talento individuale non viene soffocato, ma esaltato.. Quei numeri dieci, per intenderci, che hanno fatto la storia del calcio – come Alessandro Del Piero – e che oggi rischiano troppo spesso di rimanere imprigionati in sistemi tattici rigidi. Secondo, questi calciatori andrebbero tutelati e lasciati liberi di inventare, anche a costo di qualche concessione in fase di non possesso. L’obiettivo non è ridurre il gioco a schemi asfissianti, ma trovare un equilibrio tra libertà espressiva e responsabilità collettiva.Non si tratta dunque di numeri o moduli, secondo Del Piero.: i reparti devono muoversi come blocchi unici, capaci di reagire quasi automaticamente alle diverse situazioni della partita. Al tempo stesso, ogni giocatore deve avere la lucidità e la libertà di comunicare con i compagni in campo, comprendendo quando sia necessario scambiarsi posizione o modificare il proprio atteggiamento tattico.





