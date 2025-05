La Stampa - De Silvestri: 'Bologna-Juventus spareggio Champions. Thiago Motta? Ognuno è fatto a modo suo...'

Simone Arveda



Bologna-Juventus, l'intervista a De Silvestri

"Che sfida… Domani sarà un grandissimo appuntamento", cosìparla della partita contro la Juventus in programma domenica sera allo stadio Dall'Ara (calcio d'inizio 20:45). Il difensore del Bologna ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui si è soffermato ovviamente sull'importanza della partita ma anche sull'esperienza di Thiago Motta tra Juventus e Bologna."SPAREGGIO CHAMPIONS?" - "Mancano quattro gare alle fine,direi proprio di sì".

"Non lo so,difficile dirlo. Ma, per quanto ci riguarda, esserci è un motivo di orgoglio:siamo in gioco con avversari che potevano guardare anche più in alto, vedi la stessa Juve, l’Atalanta, le romane. E il Milan è dietro"."La Juve è Yildiz e molto di più: non scherziamo. Sarà dura".SU THIAGO MOTTA - "Thiago, da noi, ha fatto un bellissimo lavoro: ha preso il Bologna in corsa dopo Sinisa e ha cominciato a costruire. Sulla sua esperienza in bianconero non ho gli strumenti per giudicare"."Ognuno è fatto a modo suo. Nel calcio, alla fine, i risultati pesano più di ogni altra cosa: a noi, con Thiago in panchina, è andato tutto bene"."Italiano è un tecnico coraggioso e si vede da come fa giocare la squadra. Uomo contro uomo,aggressione, atteggiamento offensivo: bello"