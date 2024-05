Il difensore della Juventus Danielela scorsa estate (21 luglio) era stato fermato a Torino in Corso Grosseto alla guida della sua auto sportiva. Il suo tasso alcolemico, dopo essere stato sottoposto ad, come ricorda oggi La Stampa, la prima misurazione ha registrato 1,56 grammi di alcol per litro scesi a 1.54 al secondo rilievo (effettuato almeno cinque minuti dopo, come previsto dal Codice della strada). In entrambi i casi, ben tre volte la soglia consentita dalla legge. Rugani ha rifiutato di pagare la multa da 5 mila euro e il giudice ha rigettato la messa alla prova.